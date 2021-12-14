Андрей Богдан обвинил Зеленского в некомпетентностиФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Украинский политик, бывший руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан назвал поведение главы Украины Владимира Зеленского в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным «позором» и «дипломатической катастрофой». Такое заявление он сделал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Гордоном.
«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идет ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: „Давайте встретимся в Иерусалиме!“. Это просто позор. Дипломатическая катастрофа», — заявил он в интервью Гордону.
Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу. Президент Украины заявил, что не исключает референдума по Донбассу, либо переговоры в другом формате. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины.
Украинский политик, бывший руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан назвал поведение главы Украины Владимира Зеленского в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным «позором» и «дипломатической катастрофой». Такое заявление он сделал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Гордоном. «Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идет ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: „Давайте встретимся в Иерусалиме!“. Это просто позор. Дипломатическая катастрофа», — заявил он в интервью Гордону. Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу. Президент Украины заявил, что не исключает референдума по Донбассу, либо переговоры в другом формате. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины.