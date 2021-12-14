Украинский политик назвал поведение Зеленского с Путиным позором. «Дипломатическая катастрофа»

14 декабря 2021 в 23:46 Размер текста - 17 +

Андрей Богдан обвинил Зеленского в некомпетентности Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украинский политик, бывший руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан назвал поведение главы Украины Владимира Зеленского в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным «позором» и «дипломатической катастрофой». Такое заявление он сделал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Гордоном. «Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идет ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: „Давайте встретимся в Иерусалиме!“. Это просто позор. Дипломатическая катастрофа», — заявил он в интервью Гордону. Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу. Президент Украины заявил, что не исключает референдума по Донбассу, либо переговоры в другом формате. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский политик, бывший руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан назвал поведение главы Украины Владимира Зеленского в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным «позором» и «дипломатической катастрофой». Такое заявление он сделал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Гордоном. «Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идет ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: „Давайте встретимся в Иерусалиме!“. Это просто позор. Дипломатическая катастрофа», — заявил он в интервью Гордону. Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу. Президент Украины заявил, что не исключает референдума по Донбассу, либо переговоры в другом формате. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины.