Источник: обманувшие пенсионеров лжеэлектрики доставлены в Пермь

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Подозреваемым грозит уголовное дело Фото:

Участники секты лжеэлектриков, задержанные в Екатеринбурге, доставлены в Пермь. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, близкий к силовым структурам.

«Потенциальных фигурантов уголовного дела доставили в Пермь из Екатеринбурга», — сообщил источник. По его данным, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дела по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

Ранее стало известно о проведении в Екатеринбурге операции по задержанию подозреваемых в организации преступного бизнеса. Силовики нагрянули в офис, расположенный по улице Блюхера, 58. Полиция описала имущество сомнительной фирмы и опечатала ее офис. О секте лжеэлектриков, которая несколько лет обманывала жителей Екатеринбурга, Перми и Калининграда, стало известно благодаря URA.RU.

Агентство раскрыло схему мошенников и подробно рассказало о том, как они наживаются на доверчивых пенсионерах. Лжеэлектрики работали под несколькими юридическими лицами, а их годовой доход только в одной Свердловской области составил десятки миллионов рублей.

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Участники секты лжеэлектриков, задержанные в Екатеринбурге, доставлены в Пермь. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, близкий к силовым структурам. «Потенциальных фигурантов уголовного дела доставили в Пермь из Екатеринбурга», — сообщил источник. По его данным, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дела по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Ранее стало известно о проведении в Екатеринбурге операции по задержанию подозреваемых в организации преступного бизнеса. Силовики нагрянули в офис, расположенный по улице Блюхера, 58. Полиция описала имущество сомнительной фирмы и опечатала ее офис. О секте лжеэлектриков, которая несколько лет обманывала жителей Екатеринбурга, Перми и Калининграда, стало известно благодаря URA.RU. Агентство раскрыло схему мошенников и подробно рассказало о том, как они наживаются на доверчивых пенсионерах. Лжеэлектрики работали под несколькими юридическими лицами, а их годовой доход только в одной Свердловской области составил десятки миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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