18 декабря 2021

Российский мегаполис накрыл густой смог с запахом гари

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, задымление, смог, плохая видимость, микрорайон солнечный, туман, экология, экологическая обстановка, дым в городе, загрязнение воздуха
В МЧС сообщили, что смог развеется ночью 19 декабря Фото:

Ночью с 18 на 19 декабря густой смог с запахом гари накрыл город Омск. В региональном МЧС сообщили, что дымка образовалась в связи с безветренной погодой.

«В результате образовавшихся погодных условий в виде тумана и безветренной погоды, а также от продуктов сгорания котельных, отопительных печей частного сектора, двигателей внутреннего сгорания, в Омске и южных районах области сформировалась дымка. Данные погодные условия не угрожают жизнеобеспечению населения», — сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

Спасатели отмечают, что ситуация должна улучшиться ночью 19 октября. В это время в Омске ожидается усиление ветра, что должно поспособствовать рассеиванию смога.

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Ночью с 18 на 19 декабря густой смог с запахом гари накрыл город Омск. В региональном МЧС сообщили, что дымка образовалась в связи с безветренной погодой. «В результате образовавшихся погодных условий в виде тумана и безветренной погоды, а также от продуктов сгорания котельных, отопительных печей частного сектора, двигателей внутреннего сгорания, в Омске и южных районах области сформировалась дымка. Данные погодные условия не угрожают жизнеобеспечению населения», — сообщается на официальном сайте регионального МЧС. Спасатели отмечают, что ситуация должна улучшиться ночью 19 октября. В это время в Омске ожидается усиление ветра, что должно поспособствовать рассеиванию смога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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