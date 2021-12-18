Российский мегаполис накрыл густой смог с запахом гари

Ночью с 18 на 19 декабря густой смог с запахом гари накрыл город Омск. В региональном МЧС сообщили, что дымка образовалась в связи с безветренной погодой.
«В результате образовавшихся погодных условий в виде тумана и безветренной погоды, а также от продуктов сгорания котельных, отопительных печей частного сектора, двигателей внутреннего сгорания, в Омске и южных районах области сформировалась дымка. Данные погодные условия не угрожают жизнеобеспечению населения», — сообщается на официальном сайте регионального МЧС.
Спасатели отмечают, что ситуация должна улучшиться ночью 19 октября. В это время в Омске ожидается усиление ветра, что должно поспособствовать рассеиванию смога.
Ночью с 18 на 19 декабря густой смог с запахом гари накрыл город Омск. В региональном МЧС сообщили, что дымка образовалась в связи с безветренной погодой. «В результате образовавшихся погодных условий в виде тумана и безветренной погоды, а также от продуктов сгорания котельных, отопительных печей частного сектора, двигателей внутреннего сгорания, в Омске и южных районах области сформировалась дымка. Данные погодные условия не угрожают жизнеобеспечению населения», — сообщается на официальном сайте регионального МЧС. Спасатели отмечают, что ситуация должна улучшиться ночью 19 октября. В это время в Омске ожидается усиление ветра, что должно поспособствовать рассеиванию смога.