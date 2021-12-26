Вирусолог назвал опасность бессимптомного течения «Омикрона»

27 декабря 2021 в 08:26 Размер текста - 17 +

Один бессимптомный больной может заразить десятки людей, и они заболеют тяжело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм коронавируса «Омикрон» может обладать тем же опасным свойством, что и у его предшественника «Дельты». Это бессимптомность течения заболевания, сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, это бессимптомное течение болезни опасно тем, что человек может заразить окружающих. «Мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. „Бессимптомники“, которые не ощущают себя больными, опасны для окружающих. Человек чувствует себя хорошо, не подозревая, что он носитель коронавируса. А те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело», — рассказал Алексей Аграновский в интервью радио Sputnik. Кроме того, отметил вирусолог, среди бессимптомных носителей есть «суперраспространители» вируса. Они не болеют сами, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей. Защититься, по словам Аграновского, можно только с помощью вакцинации и соблюдения санитарно-гигиенических мер. Тяжелого течения коронавируса поможет избежать прививка. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил о самом эффективном способе защиты от «Омикрона». По его словам, это комбинация перенесенного COVID-19 и вакцинации, в результате которой появляется так называемый гибридный иммунитет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм коронавируса «Омикрон» может обладать тем же опасным свойством, что и у его предшественника «Дельты». Это бессимптомность течения заболевания, сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, это бессимптомное течение болезни опасно тем, что человек может заразить окружающих. «Мы можем предположить, что омикрон-штамм, как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. „Бессимптомники“, которые не ощущают себя больными, опасны для окружающих. Человек чувствует себя хорошо, не подозревая, что он носитель коронавируса. А те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело», — рассказал Алексей Аграновский в интервью радио Sputnik. Кроме того, отметил вирусолог, среди бессимптомных носителей есть «суперраспространители» вируса. Они не болеют сами, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей. Защититься, по словам Аграновского, можно только с помощью вакцинации и соблюдения санитарно-гигиенических мер. Тяжелого течения коронавируса поможет избежать прививка. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил о самом эффективном способе защиты от «Омикрона». По его словам, это комбинация перенесенного COVID-19 и вакцинации, в результате которой появляется так называемый гибридный иммунитет.