Депутат Госдумы предложил замену QR-кодам. «Принципиально иной подход»

28 декабря 2021 в 19:08 Размер текста - 17 +

Предложенный способ поможет в борьбе с пандемией лучше, чем QR-коды, считает депутат Сергей Миронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Для привлечения людей на вакцинацию от коронавируса можно использовать не QR-коды, а выдавать скидку, поощряющую это. С таким предложением выступил депутат Госдумы, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. «Вместо введения QR-кодов, то есть новых ограничений, мы выступаем за принципиально иной подход. Предлагаем торговым сетям совместно с властями регионов и муниципалитетов провести акцию „скидка за прививку“ для тех, кто пройдет вакцинацию после начала акции», — высказал свое предложение Миронов в своем telegram-канале. Политик предложил давать скидку также за прохождение тестирование на COVID. «В торговых центрах, по примеру того, как это делается в Москве, можно было бы развернуть пункты экспресс-тестирования на COVID, также предоставляя за прохождение теста какую-то небольшую скидку. Очевидно, что польза от такой акции была бы для всех, а главное это реально поможет борьбе с пандемией», — считает он. Таким образом, получится поддержать идею президента РФ Владимира Путина, утверждающего, что вакцинация должна быть добровольной, заключил Миронов. Поэтому он предлагает региональным чиновникам рассмотреть его предложение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для привлечения людей на вакцинацию от коронавируса можно использовать не QR-коды, а выдавать скидку, поощряющую это. С таким предложением выступил депутат Госдумы, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. «Вместо введения QR-кодов, то есть новых ограничений, мы выступаем за принципиально иной подход. Предлагаем торговым сетям совместно с властями регионов и муниципалитетов провести акцию „скидка за прививку“ для тех, кто пройдет вакцинацию после начала акции», — высказал свое предложение Миронов в своем telegram-канале. Политик предложил давать скидку также за прохождение тестирование на COVID. «В торговых центрах, по примеру того, как это делается в Москве, можно было бы развернуть пункты экспресс-тестирования на COVID, также предоставляя за прохождение теста какую-то небольшую скидку. Очевидно, что польза от такой акции была бы для всех, а главное это реально поможет борьбе с пандемией», — считает он. Таким образом, получится поддержать идею президента РФ Владимира Путина, утверждающего, что вакцинация должна быть добровольной, заключил Миронов. Поэтому он предлагает региональным чиновникам рассмотреть его предложение.