Для привлечения людей на вакцинацию от коронавируса можно использовать не QR-коды, а выдавать скидку, поощряющую это. С таким предложением выступил депутат Госдумы, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Вместо введения QR-кодов, то есть новых ограничений, мы выступаем за принципиально иной подход. Предлагаем торговым сетям совместно с властями регионов и муниципалитетов провести акцию „скидка за прививку“ для тех, кто пройдет вакцинацию после начала акции», — высказал свое предложение Миронов в своем telegram-канале.
Политик предложил давать скидку также за прохождение тестирование на COVID. «В торговых центрах, по примеру того, как это делается в Москве, можно было бы развернуть пункты экспресс-тестирования на COVID, также предоставляя за прохождение теста какую-то небольшую скидку. Очевидно, что польза от такой акции была бы для всех, а главное это реально поможет борьбе с пандемией», — считает он.
Таким образом, получится поддержать идею президента РФ Владимира Путина, утверждающего, что вакцинация должна быть добровольной, заключил Миронов. Поэтому он предлагает региональным чиновникам рассмотреть его предложение.
Для привлечения людей на вакцинацию от коронавируса можно использовать не QR-коды, а выдавать скидку, поощряющую это. С таким предложением выступил депутат Госдумы, глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. «Вместо введения QR-кодов, то есть новых ограничений, мы выступаем за принципиально иной подход. Предлагаем торговым сетям совместно с властями регионов и муниципалитетов провести акцию „скидка за прививку“ для тех, кто пройдет вакцинацию после начала акции», — высказал свое предложение Миронов в своем telegram-канале. Политик предложил давать скидку также за прохождение тестирование на COVID. «В торговых центрах, по примеру того, как это делается в Москве, можно было бы развернуть пункты экспресс-тестирования на COVID, также предоставляя за прохождение теста какую-то небольшую скидку. Очевидно, что польза от такой акции была бы для всех, а главное это реально поможет борьбе с пандемией», — считает он. Таким образом, получится поддержать идею президента РФ Владимира Путина, утверждающего, что вакцинация должна быть добровольной, заключил Миронов. Поэтому он предлагает региональным чиновникам рассмотреть его предложение.