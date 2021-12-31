31 декабря 2021

В РФ назвали митинги главным фактором дестабилизации общества

© Служба новостей «URA.RU»
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Вовлечение в несанкционированные митинги способствует дестабилизации обстановки в стране, считают в РФ Фото:

В России изменили государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В соответствии с изменениями вовлечение в несанкционированные митинги считается одним из главных факторов дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Действие программы началось с 1 января 2022 года.

«Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что нововведения затронули программу, которая действовала с апреля 2014 года.

Согласно программе, цели обеспечения государственной и общественной безопасности — это защита базовых прав и свобод граждан и всех форм собственности, а также «традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств». Помимо этого, в список входят укрепление гражданского мира, модернизация системы взаимодействия общества и государства, избавление от коррупции.

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В России изменили государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В соответствии с изменениями вовлечение в несанкционированные митинги считается одним из главных факторов дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Действие программы началось с 1 января 2022 года. «Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что нововведения затронули программу, которая действовала с апреля 2014 года. Согласно программе, цели обеспечения государственной и общественной безопасности — это защита базовых прав и свобод граждан и всех форм собственности, а также «традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств». Помимо этого, в список входят укрепление гражданского мира, модернизация системы взаимодействия общества и государства, избавление от коррупции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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