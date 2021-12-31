В РФ назвали митинги главным фактором дестабилизации общества

01 января 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Вовлечение в несанкционированные митинги способствует дестабилизации обстановки в стране, считают в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России изменили государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В соответствии с изменениями вовлечение в несанкционированные митинги считается одним из главных факторов дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Действие программы началось с 1 января 2022 года. «Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что нововведения затронули программу, которая действовала с апреля 2014 года. Согласно программе, цели обеспечения государственной и общественной безопасности — это защита базовых прав и свобод граждан и всех форм собственности, а также «традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств». Помимо этого, в список входят укрепление гражданского мира, модернизация системы взаимодействия общества и государства, избавление от коррупции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России изменили государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В соответствии с изменениями вовлечение в несанкционированные митинги считается одним из главных факторов дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. Действие программы началось с 1 января 2022 года. «Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что нововведения затронули программу, которая действовала с апреля 2014 года. Согласно программе, цели обеспечения государственной и общественной безопасности — это защита базовых прав и свобод граждан и всех форм собственности, а также «традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств». Помимо этого, в список входят укрепление гражданского мира, модернизация системы взаимодействия общества и государства, избавление от коррупции.