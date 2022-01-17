Политолог предложил ввести новую уголовную статью

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Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, могилы, надгробия, кладбище
В России необходима уголовная статья за мошенничество в сфере ритуальных услуг, считает глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов Фото:

В России необходимо ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. С соответствующим предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Прошу Вас оценить целесообразность введения в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи „Мошенничество в сфере ритуальных услуг“ с наказанием в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет», — цитирует RT текст письма Орлова Матвиенко. Группу лиц предлагается наказывать штрафом до одного млн рублей или лишением свободы на срок до восьми лет.

Автор инициативы объяснил, что федеральный закон и региональные правовые акты гарантируют россиянам получение бесплатных услуг, связанных с погребением усопшего родственника. Однако, по словам Орлова, некоторые представители ритуальных агентств, моргов и кладбищ пытаются воспользоваться горем людей и навязать им продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище или другие незаконные поборы.

В прошлом году глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов заявил, что стоимость похорон в России выросла на 30-60%. Сейчас средняя стоимость погребения или кремации в Москве составляет около 135 тысяч рублей, уточняет «Национальная служба новостей». Ситуацией на рынке ритуальных услуг заинтересовался Минпромторг.

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В России необходимо ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. С соответствующим предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. «Прошу Вас оценить целесообразность введения в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи „Мошенничество в сфере ритуальных услуг“ с наказанием в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до четырех лет», — цитирует RT текст письма Орлова Матвиенко. Группу лиц предлагается наказывать штрафом до одного млн рублей или лишением свободы на срок до восьми лет. Автор инициативы объяснил, что федеральный закон и региональные правовые акты гарантируют россиянам получение бесплатных услуг, связанных с погребением усопшего родственника. Однако, по словам Орлова, некоторые представители ритуальных агентств, моргов и кладбищ пытаются воспользоваться горем людей и навязать им продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище или другие незаконные поборы. В прошлом году глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов заявил, что стоимость похорон в России выросла на 30-60%. Сейчас средняя стоимость погребения или кремации в Москве составляет около 135 тысяч рублей, уточняет «Национальная служба новостей». Ситуацией на рынке ритуальных услуг заинтересовался Минпромторг.
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