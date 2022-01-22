Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию Handelsblatt.
«Президент Украины Владимир Зеленский готов в любое время вести прямые переговоры с президентом Путиным. К сожалению, этот диалог и его протянутая рука неоднократно грубо отвергали Москву», — сказал Мельник в разговоре с изданием.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова идти на обсуждение с Украиной, но для этого нужно использовать имеющиеся договоренности. При этом на Украине заявили, что нужно сохранять дипломатические каналы связи с Россией. Россию ждут последствия в случае агрессии в отношении Украины, предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник изданию Handelsblatt. «Президент Украины Владимир Зеленский готов в любое время вести прямые переговоры с президентом Путиным. К сожалению, этот диалог и его протянутая рука неоднократно грубо отвергали Москву», — сказал Мельник в разговоре с изданием. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова идти на обсуждение с Украиной, но для этого нужно использовать имеющиеся договоренности. При этом на Украине заявили, что нужно сохранять дипломатические каналы связи с Россией. Россию ждут последствия в случае агрессии в отношении Украины, предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.