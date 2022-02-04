США пригрозили КНР последствиями в случае дестабилизации в Европе

Псаки пригрозила Китаю, что дестабилизация в Европе приведет к проблемам не только в КНР, но и во всем миреФото: unsplash/
Дестабилизация ситуации в Европе приведет к плачевным последствиям для КНР и всего мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 февраля.
«Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — указала Псаки на брифинге. Она добавила, что США поддерживают контакты с КНР на самом высоком уровне. Она добавила, что представителей двух стран часто обсуждают актуальную международную повестку, в том числе, ситуацию на Украине.
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай утром 4 февраля. Его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин. Этим же днем лидер РФ встретился с лидером КНР. Вместе они подписали заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. Высокопоставленный представитель госдепартамента США считает, что эта встреча приведет к сближению двух стран, а также к возможному разрешению проблем вокруг Украины.
Дестабилизация ситуации в Европе приведет к плачевным последствиям для КНР и всего мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 февраля. «Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — указала Псаки на брифинге. Она добавила, что США поддерживают контакты с КНР на самом высоком уровне. Она добавила, что представителей двух стран часто обсуждают актуальную международную повестку, в том числе, ситуацию на Украине. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай утром 4 февраля. Его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин. Этим же днем лидер РФ встретился с лидером КНР. Вместе они подписали заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. Высокопоставленный представитель госдепартамента США считает, что эта встреча приведет к сближению двух стран, а также к возможному разрешению проблем вокруг Украины.