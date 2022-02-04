04 февраля 2022

США пригрозили КНР последствиями в случае дестабилизации в Европе

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Псаки пригрозила Китаю, что дестабилизация в Европе приведет к проблемам не только в КНР, но и во всем мире Фото:

Дестабилизация ситуации в Европе приведет к плачевным последствиям для КНР и всего мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 февраля.

«Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — указала Псаки на брифинге. Она добавила, что США поддерживают контакты с КНР на самом высоком уровне. Она добавила, что представителей двух стран часто обсуждают актуальную международную повестку, в том числе, ситуацию на Украине.

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай утром 4 февраля. Его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин. Этим же днем лидер РФ встретился с лидером КНР. Вместе они подписали заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. Высокопоставленный представитель госдепартамента США считает, что эта встреча приведет к сближению двух стран, а также к возможному разрешению проблем вокруг Украины.

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Дестабилизация ситуации в Европе приведет к плачевным последствиям для КНР и всего мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 февраля. «Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — указала Псаки на брифинге. Она добавила, что США поддерживают контакты с КНР на самом высоком уровне. Она добавила, что представителей двух стран часто обсуждают актуальную международную повестку, в том числе, ситуацию на Украине. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай утром 4 февраля. Его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин. Этим же днем лидер РФ встретился с лидером КНР. Вместе они подписали заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. Высокопоставленный представитель госдепартамента США считает, что эта встреча приведет к сближению двух стран, а также к возможному разрешению проблем вокруг Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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