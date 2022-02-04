США пригрозили КНР последствиями в случае дестабилизации в Европе

05 февраля 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Псаки пригрозила Китаю, что дестабилизация в Европе приведет к проблемам не только в КНР, но и во всем мире Фото: unsplash/ Дестабилизация ситуации в Европе приведет к плачевным последствиям для КНР и всего мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 февраля. «Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — указала Псаки на брифинге. Она добавила, что США поддерживают контакты с КНР на самом высоком уровне. Она добавила, что представителей двух стран часто обсуждают актуальную международную повестку, в том числе, ситуацию на Украине. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай утром 4 февраля. Его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин. Этим же днем лидер РФ встретился с лидером КНР. Вместе они подписали заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. Высокопоставленный представитель госдепартамента США считает, что эта встреча приведет к сближению двух стран, а также к возможному разрешению проблем вокруг Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дестабилизация ситуации в Европе приведет к плачевным последствиям для КНР и всего мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 4 февраля. «Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру — и в КНР должны понимать это», — указала Псаки на брифинге. Она добавила, что США поддерживают контакты с КНР на самом высоком уровне. Она добавила, что представителей двух стран часто обсуждают актуальную международную повестку, в том числе, ситуацию на Украине. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай утром 4 февраля. Его сопровождают помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин. Этим же днем лидер РФ встретился с лидером КНР. Вместе они подписали заявление о вступлении в новую эпоху международных отношений. Высокопоставленный представитель госдепартамента США считает, что эта встреча приведет к сближению двух стран, а также к возможному разрешению проблем вокруг Украины.