Автоэксперт предрек подорожание ОСАГО в России

07 февраля 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Автоэксперты считают, что структуру ОСАГО нужно реформировать Фото: Илья Московец © URA.RU Подорожание полиса обязательного страхования необходимо, чтобы при его покупке не учитывался возраст и износ автомобиля, а страховые выплаты при причинении ущерба жизни и здоровью пострадавшим в аварии выросли. Об этом рассказал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, комментируя изменения в выплатах, которые предложил Центробанк. «Уход от учета износа транспортного средства при возмещении вреда и увеличение лимита выплат по жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей — важнейшие шаги [в изменении ОСАГО]. Страхование гражданской ответственности должно покрывать всю сумму ущерба — для этого необходимо отказываться от учета износа. Это вызовет некоторое подорожание полиса, но даст автомобилистам защиту от претензий пострадавшей стороны», — отметил он в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО вырастет на 48%, если власти примут решение об увеличении лимита при причинении ущерба жизни и здоровью. Об этом ранее сообщили в Центробанке. Максимальные выплаты в этом случае планируется увеличить с 500 тысяч до 2 млн рублей, при этом не будет учитываться износ деталей автомобиля. По предварительным оценкам, увеличение компенсации пострадавшим повысит стоимость полиса на 21% — в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей — на 27% — примерно на 1444 рубля. Стоимость КАСКО в России не изменится, так как все эти параметры уже включены в этот вид страховки. С тем, что структуру ОСАГО нужно реформировать, согласен и автоэксперт Роман Гуляев. В разговоре с URA.RU он отметил, что страховые компании не должны выплачивать пострадавшей стороне наличные деньги. Нужно, чтобы после аварии 100% автомобилей направлялись в автосервисы, уверен он. Эксперт также указал на проблему несоответствия цен по страховке реальной стоимости деталей для автомобилей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Подорожание полиса обязательного страхования необходимо, чтобы при его покупке не учитывался возраст и износ автомобиля, а страховые выплаты при причинении ущерба жизни и здоровью пострадавшим в аварии выросли. Об этом рассказал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, комментируя изменения в выплатах, которые предложил Центробанк. «Уход от учета износа транспортного средства при возмещении вреда и увеличение лимита выплат по жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей — важнейшие шаги [в изменении ОСАГО]. Страхование гражданской ответственности должно покрывать всю сумму ущерба — для этого необходимо отказываться от учета износа. Это вызовет некоторое подорожание полиса, но даст автомобилистам защиту от претензий пострадавшей стороны», — отметил он в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО вырастет на 48%, если власти примут решение об увеличении лимита при причинении ущерба жизни и здоровью. Об этом ранее сообщили в Центробанке. Максимальные выплаты в этом случае планируется увеличить с 500 тысяч до 2 млн рублей, при этом не будет учитываться износ деталей автомобиля. По предварительным оценкам, увеличение компенсации пострадавшим повысит стоимость полиса на 21% — в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей — на 27% — примерно на 1444 рубля. Стоимость КАСКО в России не изменится, так как все эти параметры уже включены в этот вид страховки. С тем, что структуру ОСАГО нужно реформировать, согласен и автоэксперт Роман Гуляев. В разговоре с URA.RU он отметил, что страховые компании не должны выплачивать пострадавшей стороне наличные деньги. Нужно, чтобы после аварии 100% автомобилей направлялись в автосервисы, уверен он. Эксперт также указал на проблему несоответствия цен по страховке реальной стоимости деталей для автомобилей.