В Воронежской области упал самолет, экипаж погиб 25 февраля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 + По предварительным данным произошел отказ техники Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26, осуществляющий плановый полет по перевозке военного имущества. Экипаж воздушного судна погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ. «24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». По предварительным данным крушение произошло из-за отказа техники. К месту аварии направлена комиссия ВКС с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, проинформировали в пресс-службе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26, осуществляющий плановый полет по перевозке военного имущества. Экипаж воздушного судна погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ. «24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». По предварительным данным крушение произошло из-за отказа техники. К месту аварии направлена комиссия ВКС с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, проинформировали в пресс-службе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям