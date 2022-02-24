24 февраля 2022

В Воронежской области упал самолет, экипаж погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, ATR 72-500, ютейр
По предварительным данным произошел отказ техники Фото:

В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26, осуществляющий плановый полет по перевозке военного имущества. Экипаж воздушного судна погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ.

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По предварительным данным крушение произошло из-за отказа техники. К месту аварии направлена комиссия ВКС с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, проинформировали в пресс-службе.

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В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26, осуществляющий плановый полет по перевозке военного имущества. Экипаж воздушного судна погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ. «24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». По предварительным данным крушение произошло из-за отказа техники. К месту аварии направлена комиссия ВКС с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, проинформировали в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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