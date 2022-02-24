В Воронежской области упал самолет, экипаж погиб

В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26, осуществляющий плановый полет по перевозке военного имущества. Экипаж воздушного судна погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ.
«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».
По предварительным данным крушение произошло из-за отказа техники. К месту аварии направлена комиссия ВКС с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, проинформировали в пресс-службе.
В Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26, осуществляющий плановый полет по перевозке военного имущества. Экипаж воздушного судна погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ. «24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». По предварительным данным крушение произошло из-за отказа техники. К месту аварии направлена комиссия ВКС с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, проинформировали в пресс-службе.