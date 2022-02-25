Российские военные полностью блокировали украинские города Сумы и Конотоп и захватили большое количество вооружений, которые Запад поставил на Украину в последние месяцы. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале
Основные заявления Минобороны РФ:
- Захвачено большое количество западных вооружений, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.
- Потери в технике со стороны ВСУ — шесть боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов.
- Выведено из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины. За сегодня — 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов С-300 и «Оса» и 39 радиолокационных станций (РЛС).
- Обеспечивается безопасность мирного населения Конотопе и Сумах и окрестных населенных пунктах.
Ранее в Минобороны заявили о блокировании Киева с западного направления и Чернигова. Подразделения ВСУ в боевых действиях почти не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов, отметили в Минобороны РФ.
25 февраля президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом брать власть в свои руки и не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». Такое заявление прозвучало на заседании Совбеза.
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