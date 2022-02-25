Военные блокировали Сумы и Конотоп и захватили трофейные Javelin. Заявление Минобороны РФ 25 февраля 2022 в 22:19 Размер текста - 17 + Российские военные захватили вооружения, которые Запад поставлял Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Российские военные полностью блокировали украинские города Сумы и Конотоп и захватили большое количество вооружений, которые Запад поставил на Украину в последние месяцы. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале РИА «Новости» . Основные заявления Минобороны РФ: Захвачено большое количество западных вооружений, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

Потери в технике со стороны ВСУ — шесть боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов.

Выведено из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины. За сегодня — 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов С-300 и «Оса» и 39 радиолокационных станций (РЛС).

Обеспечивается безопасность мирного населения Конотопе и Сумах и окрестных населенных пунктах. Ранее в Минобороны заявили о блокировании Киева с западного направления и Чернигова. Подразделения ВСУ в боевых действиях почти не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов, отметили в Минобороны РФ. 25 февраля президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом брать власть в свои руки и не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». Такое заявление прозвучало на заседании Совбеза. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российские военные полностью блокировали украинские города Сумы и Конотоп и захватили большое количество вооружений, которые Запад поставил на Украину в последние месяцы. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале РИА «Новости». Основные заявления Минобороны РФ: Ранее в Минобороны заявили о блокировании Киева с западного направления и Чернигова. Подразделения ВСУ в боевых действиях почти не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов, отметили в Минобороны РФ. 25 февраля президент России Владимир Путин обратился к украинским военным и гражданским жителям Украины с призывом брать власть в свои руки и не позволять бандеровцам и националистам «использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита». Такое заявление прозвучало на заседании Совбеза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям