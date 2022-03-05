Путин: военного положения в России не будет

05 марта 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Президент России успокоил граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России не будет введено военное положение. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Военное положение вводится в соответствии с законом, указом Президента, в случае внешней агрессии. В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», — сообщил он на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в преддверии праздника 8 Марта. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам Владимира Путина, звучит слишком много провокационных высказываний под видом «личного мнения». «Это способы ведения борьбы с Россией. Санкции сродни объявлению войны. Слава богу, до этого не дошло. Мы все понимаем, чем это грозит для всех», — пояснил Владимир Путин. Владимир Путин также подчеркнул, что призывники на Украину для участия в спецоперации не поедут. «В ней принимают участие только профессиональные военные», — сообщил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России не будет введено военное положение. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Военное положение вводится в соответствии с законом, указом Президента, в случае внешней агрессии. В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», — сообщил он на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в преддверии праздника 8 Марта. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По словам Владимира Путина, звучит слишком много провокационных высказываний под видом «личного мнения». «Это способы ведения борьбы с Россией. Санкции сродни объявлению войны. Слава богу, до этого не дошло. Мы все понимаем, чем это грозит для всех», — пояснил Владимир Путин. Владимир Путин также подчеркнул, что призывники на Украину для участия в спецоперации не поедут. «В ней принимают участие только профессиональные военные», — сообщил он.