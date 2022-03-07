Путин призвал Евросоюз оказать давление на Киев

07 марта 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что основная опасность для мирного населения исходит от украинских националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз должен внести свой вклад в спасение жизни жителей Украины, попавших под обстрел украинских националистов во время эвакуации. Об этом заявил президент РФ Владимир путин во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли „режим тишины“ для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», — сообщается на сайте президента РФ. Путин также заверил Мишеля в том, что российский контингент на Украине делает все возможное для того, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Угрозой для жителей республики президент РФ назвал украинских националистов, использующих население страны во время своих нападений в качестве живого щита. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз должен внести свой вклад в спасение жизни жителей Украины, попавших под обстрел украинских националистов во время эвакуации. Об этом заявил президент РФ Владимир путин во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. «Российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли „режим тишины“ для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право», — сообщается на сайте президента РФ. Путин также заверил Мишеля в том, что российский контингент на Украине делает все возможное для того, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Угрозой для жителей республики президент РФ назвал украинских националистов, использующих население страны во время своих нападений в качестве живого щита.