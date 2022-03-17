Трамп удивился началу спецоперации на Украине

17 марта 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

По словам Дональда Трампа, он ожидал, что Владимир Путин пойдет на сделку с США Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начало специальной операции России на Украине стало неожиданностью для экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью изданию Washington Examiner. «Я удивлен. Думал, что президент России Владимир Путин так вел переговоры, когда отправил военных к границе. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами. А затем он вошел и, я думаю, что он изменился», — сказал Трамп. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая мирных жителей. В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации российская армия уничтожила 180 самолетов и вертолетов и более 1300 танков и другой бронетехники ВСУ, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Начало специальной операции России на Украине стало неожиданностью для экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью изданию Washington Examiner. «Я удивлен. Думал, что президент России Владимир Путин так вел переговоры, когда отправил военных к границе. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами. А затем он вошел и, я думаю, что он изменился», — сказал Трамп. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая мирных жителей. В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации российская армия уничтожила 180 самолетов и вертолетов и более 1300 танков и другой бронетехники ВСУ, пишет RT.