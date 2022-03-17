Трамп удивился началу спецоперации на Украине

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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
По словам Дональда Трампа, он ожидал, что Владимир Путин пойдет на сделку с США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начало специальной операции России на Украине стало неожиданностью для экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью изданию Washington Examiner.

«Я удивлен. Думал, что президент России Владимир Путин так вел переговоры, когда отправил военных к границе. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами. А затем он вошел и, я думаю, что он изменился», — сказал Трамп.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая мирных жителей. В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации российская армия уничтожила 180 самолетов и вертолетов и более 1300 танков и другой бронетехники ВСУ, пишет RT.

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Начало специальной операции России на Украине стало неожиданностью для экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью изданию Washington Examiner. «Я удивлен. Думал, что президент России Владимир Путин так вел переговоры, когда отправил военных к границе. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами. А затем он вошел и, я думаю, что он изменился», — сказал Трамп. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая мирных жителей. В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации российская армия уничтожила 180 самолетов и вертолетов и более 1300 танков и другой бронетехники ВСУ, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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