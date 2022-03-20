Власти Польши намерены конфисковать имущество и активы россиян

21 марта 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

«Почему — раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, — мы не можем такие действия?» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польское правительство планирует конфисковывать имущество российских олигархов. Об этом заявил премьер-министр — глава польского правительства Матеуш Моравецкий. «Немного такого имущества у нас есть. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», — сказал Моравецкий в интервью изданию Wprost. Политик сообщил, что соответствующие законодательные изменения планируют провести через нижнюю палату парламента. Он добавил, что правительство намерено переговорить на тему конфискации имущества с оппозиционной стороной 21 марта. Моравецкий считает, что оппозиция должна быть включена в этот процесс. Однако он уточнил, что правящее большинство все-таки поддерживает идею конфискации имущества у российских олигархов. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Владимир Путин заявил, что государство окажет россиянам необходимую помощь. Предпринимателям, в свою очередь, обеспечат свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри России и перестать зависеть от западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польское правительство планирует конфисковывать имущество российских олигархов. Об этом заявил премьер-министр — глава польского правительства Матеуш Моравецкий. «Немного такого имущества у нас есть. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», — сказал Моравецкий в интервью изданию Wprost. Политик сообщил, что соответствующие законодательные изменения планируют провести через нижнюю палату парламента. Он добавил, что правительство намерено переговорить на тему конфискации имущества с оппозиционной стороной 21 марта. Моравецкий считает, что оппозиция должна быть включена в этот процесс. Однако он уточнил, что правящее большинство все-таки поддерживает идею конфискации имущества у российских олигархов. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Владимир Путин заявил, что государство окажет россиянам необходимую помощь. Предпринимателям, в свою очередь, обеспечат свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри России и перестать зависеть от западных стран.