ТАСС: ВСУ обстреляли погранпункт с РФ в Брянской области

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В результате нападения на погранпункт никто не пострадал Фото:

Пограничный пункт РФ в Брянской области попал под обстрел. По данным ТАСС, огонь велся со стороны Украины. В результате нападения никто не пострадал.

«Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Два автомобиля беженцев повреждены в результате обстрела, никто не пострадал», — сообщает ТАСС.

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Пограничный пункт РФ в Брянской области попал под обстрел. По данным ТАСС, огонь велся со стороны Украины. В результате нападения никто не пострадал. «Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Два автомобиля беженцев повреждены в результате обстрела, никто не пострадал», — сообщает ТАСС. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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