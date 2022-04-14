ТАСС: ВСУ обстреляли погранпункт с РФ в Брянской области

В результате нападения на погранпункт никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пограничный пункт РФ в Брянской области попал под обстрел. По данным ТАСС, огонь велся со стороны Украины. В результате нападения никто не пострадал.

«Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Два автомобиля беженцев повреждены в результате обстрела, никто не пострадал», — сообщает ТАСС.

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