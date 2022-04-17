РФ раскрыла планы ВСУ по диверсиям в тылу российских войск

СБУ вербует членов теробороны, следует из рассекреченного документа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины оставила в Херсоне завербованную группу для диверсий в тылу войск РФ. Это следует из обнаруженных в архиве СБУ документов, попавших в распоряжение российских силовиков.

«При работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту „Херсон“ Херсонского отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Жаркова Максима Владимировича, участника АТО на юго-востоке Украины. В процессе следствия выяснилось, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск», — рассказал РИА «Новости» сотрудник одного из российских силовых ведомств.

По информации собеседника, один из командиров террористической ячейки является бывший сотрудник органов правопорядка Чайковский Владимир Анатольевич. Личности остальных участников группировки устанавливаются, добавил силовик.

Российские вооруженные силы с 24 февраля 2022 года проводят спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что основными ее целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь в освобождении республик Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, в ходе операции Вооруженным силам России удалось взять под полный контроль Херсонскую область Украины.

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