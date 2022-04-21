В Кремле высказались о блокировке нацистов на «Азовстали»

Спецоперация идет по плану, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Первостепенная задача российских войск в Мариуполе — налаживание мирной жизни, однако в отношении боеивиков, заблокированных на заводе «Азовсталь», все идет по плану. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос об изменении хода спецоперации на Украине.

«Нет, она [спецоперация] идет по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения нацформирований, освобожден. Министр доложил, что есть возможность к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем и будут сейчас заниматься. А на „Азовстали“ полностью заблокирован оставшаяся группа националистов», — сказал он на конференц-колле.

Песков также отметил, что завод «Азовсталь» расположен в границах города. Однако это не помешает налаживанию мирной жизни. Данная тема обсуждалась ранее на встрече президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об отмене штурма «Азовстали» стало известно днем 21 апреля. Путин встретился с Шойгу и приказал отменить штурм комбината, на котором засели националисты и иностранные наемники. Вместо этого глава государства поручил заблокировать завод. Глава государства считает штурм промзоны нецелесообразным. «Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать так, чтобы муха не пролетела», — заявил Путин в ходе встречи. По словам Шойгу, российские вооруженные силы, участвующие в спецоперации на Украине, взяли под контроль остальную часть Мариуполя.

Саму спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация и помощь жителям Донбасса, страдающим от обстрелов ВСУ и националистов. На момент окружения Мариуполя численность националистов и иностранных наемников на Украине составляла около 8 100 человек. Сейчас более двух тысяч боевиков забаррикадировались на заводе. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, но никто не вышел к российским военнослужащим, поэтому было принято решение разбомбить завод.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.