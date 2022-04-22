Президент США оговорился и в наказание самого себя предложил исковеркать свою фамилию Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президент США Джо Байден не смог произнести фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, после чего предложил исковеркать и свою фамилию. Американский лидер заявил, что его можно называть «Джо Биден».

«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Баму… И Эрлу… Извините. Вы можете называть меня Биден… Джо Биден», — сказал Байден. Президент США извинился за оговорку и дал всем понять, что в его фамилии тоже допустимо делать ошибки.

Ранее Байден потерялся в пространстве после выступления перед нацией. Видео с очередным провалом американского лидера появилось в социальных сетях. Он также пытался охарактеризовать американскую нацию одним словом, но споткнулся и вместо этого рассказал про свое путешествие в Гималаях. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства.