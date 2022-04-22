Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире продолжается пагубная тенденция по политизации спорта. Так в Кремле отреагировали на отстранение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от международных соревнований на девять месяцев.
«Мы знаем, видим, что продолжается пагубная линия по политизации спорта. Сначала наши теннисисты, теперь — международная федерация плавания. Это противоречит идее спорта, вредит международным федерациям и соревнованиям. Сильнейшие не получают возможности в них участвовать», — сказал Песков во время конференц-кола.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от международных соревнований на девять месяцев за поддержку спецоперации РФ на Украине. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации.
Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так, Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире продолжается пагубная тенденция по политизации спорта. Так в Кремле отреагировали на отстранение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от международных соревнований на девять месяцев. «Мы знаем, видим, что продолжается пагубная линия по политизации спорта. Сначала наши теннисисты, теперь — международная федерация плавания. Это противоречит идее спорта, вредит международным федерациям и соревнованиям. Сильнейшие не получают возможности в них участвовать», — сказал Песков во время конференц-кола. Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от международных соревнований на девять месяцев за поддержку спецоперации РФ на Украине. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так, Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.