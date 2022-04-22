В Кремле заступились за отстраненного от соревнований пловца. Его ущемляют за поддержку спецоперации

22 апреля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал отстранение Рылова от международных соревнований Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире продолжается пагубная тенденция по политизации спорта. Так в Кремле отреагировали на отстранение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от международных соревнований на девять месяцев. «Мы знаем, видим, что продолжается пагубная линия по политизации спорта. Сначала наши теннисисты, теперь — международная федерация плавания. Это противоречит идее спорта, вредит международным федерациям и соревнованиям. Сильнейшие не получают возможности в них участвовать», — сказал Песков во время конференц-кола. Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от международных соревнований на девять месяцев за поддержку спецоперации РФ на Украине. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так, Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире продолжается пагубная тенденция по политизации спорта. Так в Кремле отреагировали на отстранение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от международных соревнований на девять месяцев. «Мы знаем, видим, что продолжается пагубная линия по политизации спорта. Сначала наши теннисисты, теперь — международная федерация плавания. Это противоречит идее спорта, вредит международным федерациям и соревнованиям. Сильнейшие не получают возможности в них участвовать», — сказал Песков во время конференц-кола. Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от международных соревнований на девять месяцев за поддержку спецоперации РФ на Украине. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Санкции коснулись, в том числе, и спортсменов. Так, Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.