В Омске женщина на полной скорости вылетела с аттракциона

Женщина упала на асфальт с аттракциона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Омска вылетела с аттракциона «Вихрь». Инцидент произошел в одном из городских парков. Прокуратура Омской области уже инициировала проверку по этому поводу.

«24 апреля 2022 года в парке 30-летия ВЛКСМ во время катания на аттракционе упала женщина, получив телесные повреждения. Будет дана правовая оценка действий должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается также, что несмотря на то, что женщина упала на асфальт и получила травму, она находится в сознании. Скорую медицинскую помощь вызвали очевидцы происшествия.

Пострадавшая пришла в парк с пятилетней дочерью, пишет MK.RU . На месте происшествия работают полицейские и следователи.