В Омске женщина на полной скорости вылетела с аттракциона

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День города. Тюмень, фонарь, парк аттракционов, аттракцион
Женщина упала на асфальт с аттракциона Фото:

Жительница Омска вылетела с аттракциона «Вихрь». Инцидент произошел в одном из городских парков. Прокуратура Омской области уже инициировала проверку по этому поводу.

«24 апреля 2022 года в парке 30-летия ВЛКСМ во время катания на аттракционе упала женщина, получив телесные повреждения. Будет дана правовая оценка действий должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается также, что несмотря на то, что женщина упала на асфальт и получила травму, она находится в сознании. Скорую медицинскую помощь вызвали очевидцы происшествия.

Пострадавшая пришла в парк с пятилетней дочерью, пишет MK.RU. На месте происшествия работают полицейские и следователи.

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Жительница Омска вылетела с аттракциона «Вихрь». Инцидент произошел в одном из городских парков. Прокуратура Омской области уже инициировала проверку по этому поводу. «24 апреля 2022 года в парке 30-летия ВЛКСМ во время катания на аттракционе упала женщина, получив телесные повреждения. Будет дана правовая оценка действий должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракционов», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается также, что несмотря на то, что женщина упала на асфальт и получила травму, она находится в сознании. Скорую медицинскую помощь вызвали очевидцы происшествия. Пострадавшая пришла в парк с пятилетней дочерью, пишет MK.RU. На месте происшествия работают полицейские и следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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