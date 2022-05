FT: в Индии начали отказываться от поставок российского угля

Индийская сталелитейная компания Tata Steel, которая является крупнейшим импортером угля из РФ в стране, решила отказаться от российских поставок. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья. Поскольку сделки с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время сопряжены с большим количеством неопределенностей из-за международных санкций, введенных против России», — цитирует Financial Times представителя индийской компании. Издание отмечает, что Индия использует уголь для производства 70% своей электроэнергии, а запасы угля у производителей электроэнергии уменьшились почти в два раза по сравнению со средним уровнем для этого времени года. Российский экспорт в Индию сократился в марте до 420 тысяч тонн. По прогнозам, он может снизиться до 124 тысяч тонн в апреле. В феврале показатель был на уровне 1,1 млн тонн, сообщает Financial Times. Многие страны начали отказываться от российских ресурсов и ввели санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Власти РФ заявляли, что ограничения наносят ущерб не только Москве, но и странам Запада. Там растет инфляция, нарушаются кооперационные связи, системы расчетов и логистики. Ранее от российского угля отказалась Швейцария, Польша ввела эмбарго на уголь из России. Германия планирует прекратить импорт угля из РФ этим летом, пишет сайт MK.RU .

