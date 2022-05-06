В Совфеде объяснили затягивание переговоров России и Украины

Переговоры затягиваются из-за действий Запада Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переговоры России и Украины продвигаются медленно, так как Запад хочет уничтожить Украину в противостоянии с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Говорят, что переговоры России и Украины не продвигаются. Похоже на правду. Только вот причина в том, что Запад решил уничтожить Украину в противостоянии с Россией», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Свое мнение сенатор объяснил тем, что западные политики все чаще заявляют о желании видеть Украину победителем в этом противостоянии. Националисты, в свою очередь, действуют в соответствии с этими указаниями, уверен он.

Ранее Министерство иностранных дел РФ также заявило, что мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины признавали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин также заявлял URA.RU, что Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, поэтому активно поставляет Украине оружие.

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