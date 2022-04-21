На Украине намерены ударить по Крымскому мосту, если будет возможность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответом в случае удара по Крымскому мосту. С такой угрозой ранее выступил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Как ранее заявил Данилов, ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них будет возможность, напоминает «Национальная служба новостей». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое высказывание является анонсом возможного теракта и требует правовой оценки.

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