Медведев пригрозил Украине ударом при нападении на Крымский мост

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Дмитрий Медведев на форуме
На Украине намерены ударить по Крымскому мосту, если будет возможность Фото:

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответом в случае удара по Крымскому мосту. С такой угрозой ранее выступил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Как ранее заявил Данилов, ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них будет возможность, напоминает «Национальная служба новостей». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое высказывание является анонсом возможного теракта и требует правовой оценки.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответом в случае удара по Крымскому мосту. С такой угрозой ранее выступил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев в своем telegram-канале. Как ранее заявил Данилов, ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только у них будет возможность, напоминает «Национальная служба новостей». Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое высказывание является анонсом возможного теракта и требует правовой оценки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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