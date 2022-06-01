Стало известно, сколько российские дети говорят по телефону

01 июня 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Чаще всего дети используют смартфоны для просмотра видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские дети тратят на разговоры по телефону в среднем около двух минут в день. Чаще они используют смартфоны для просмотра видео. Такие выводы были сделаны при анализе цифровых привычек пользователей тарифа «МегаФон Kids», сообщили URA.RU в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон». «Чаще всего абоненты в возрасте от трех до 14 лет пользуются гаджетами для просмотра видео — на видеосервисы приходится 44% трафика. Второй по популярности вид активности — интернет-серфинг (19%), далее следуют мессенджеры (13%) и социальные сети (9%). А вот игры занимают только 7% от общего объема трафика», — рассказали в компании. Чаще всего дети смотрят YouTube — на него приходится 23% мобильного трафика, на втором месте — TikTok с 15% трафика, далее следует Telegram (9%). Замыкают пятерку лидеров «ВКонтакте» (7%) и GoogleMarket (6%). Самые популярные у детей игры — раннер Subway Surfers, королевская битва Garena free fire и шутер Roblox. В сентябре 2021 года «МегаФон» вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — тариф, который включает опцию по защите юных пользователей от нежелательного контента в интернете. В фильтр внесено более 10 тысяч сайтов, и этот список постоянно обновляется. Кроме того, действует ограничение доступа к мобильному интернету с 23:00 до 06:00. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские дети тратят на разговоры по телефону в среднем около двух минут в день. Чаще они используют смартфоны для просмотра видео. Такие выводы были сделаны при анализе цифровых привычек пользователей тарифа «МегаФон Kids», сообщили URA.RU в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон». «Чаще всего абоненты в возрасте от трех до 14 лет пользуются гаджетами для просмотра видео — на видеосервисы приходится 44% трафика. Второй по популярности вид активности — интернет-серфинг (19%), далее следуют мессенджеры (13%) и социальные сети (9%). А вот игры занимают только 7% от общего объема трафика», — рассказали в компании. Чаще всего дети смотрят YouTube — на него приходится 23% мобильного трафика, на втором месте — TikTok с 15% трафика, далее следует Telegram (9%). Замыкают пятерку лидеров «ВКонтакте» (7%) и GoogleMarket (6%). Самые популярные у детей игры — раннер Subway Surfers, королевская битва Garena free fire и шутер Roblox. В сентябре 2021 года «МегаФон» вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — тариф, который включает опцию по защите юных пользователей от нежелательного контента в интернете. В фильтр внесено более 10 тысяч сайтов, и этот список постоянно обновляется. Кроме того, действует ограничение доступа к мобильному интернету с 23:00 до 06:00.