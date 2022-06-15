Роспотребнадзор вводит меры защиты от чумы

15 июня 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Главврач РФ Анна Попова дала рекомендации по недопущению завоза и распространения чумы в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роспотребнадзор ввел дополнительные меры профилактики чумы в России в связи с угрозой активизации природных очагов и завоза инфекции на территорию страны из неблагополучных государств. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «в связи с сохраняющейся угрозой активизации очагов чумы на территории Российской Федерации, а также завоза на территорию РФ чумы из неблагополучных в эпидемическом отношении стран в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ» постановила утвердить новые санитарно-эпидемиологические правила и признать утратившим силу предыдущего постановления от 23.03.2009. В документе, в частности, даются рекомендации для высших должностных лиц и глав регионов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и организации информирования населения субъектов РФ. Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущению завоза и распространения холеры. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ также было опубликовано на интернет-портале правовой информации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Роспотребнадзор ввел дополнительные меры профилактики чумы в России в связи с угрозой активизации природных очагов и завоза инфекции на территорию страны из неблагополучных государств. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «в связи с сохраняющейся угрозой активизации очагов чумы на территории Российской Федерации, а также завоза на территорию РФ чумы из неблагополучных в эпидемическом отношении стран в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ» постановила утвердить новые санитарно-эпидемиологические правила и признать утратившим силу предыдущего постановления от 23.03.2009. В документе, в частности, даются рекомендации для высших должностных лиц и глав регионов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и организации информирования населения субъектов РФ. Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских регионов по недопущению завоза и распространения холеры. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ также было опубликовано на интернет-портале правовой информации.