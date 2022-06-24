Украинские депутаты узаконят скандальное решение Зеленского

24 июня 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Верховная Рада намерена узаконить решение Владимира Зеленского о запрете покидать Украину Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная рада Украины работает над законопроектом, согласно которому мужчины от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию страны. Об этом сообщает информационное агентство «Украина». «В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7484, которым предлагается на законодательном уровне запретить выезд мужчин 18-60 лет за пределы страны на время военного положения за исключением лиц, которых определяет правительство, и тех, кто имеют право на отсрочку. В пояснительной записке к законопроекту указано, что в настоящее время вопрос о порядке выезда из Украины граждан мужского пола во время действия военного положения на Украине урегулирован только Указом Президента Украины, а не законами», — сообщает агентство «Украина». Также депутаты Верховной Рады рассматривают законопроект о призыве инвалидов на военную службу. В пояснительной записке сообщается, что это будут делать только с их согласия. Военное положение на Украине было введено после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации Владимир Зеленский запретил мужчинам выезжать за пределы страны, пишет RT. Президент Украины оставил свое решение в силе, несмотря на многочисленные петиции от жителей страны. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Верховная рада Украины работает над законопроектом, согласно которому мужчины от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию страны. Об этом сообщает информационное агентство «Украина». «В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7484, которым предлагается на законодательном уровне запретить выезд мужчин 18-60 лет за пределы страны на время военного положения за исключением лиц, которых определяет правительство, и тех, кто имеют право на отсрочку. В пояснительной записке к законопроекту указано, что в настоящее время вопрос о порядке выезда из Украины граждан мужского пола во время действия военного положения на Украине урегулирован только Указом Президента Украины, а не законами», — сообщает агентство «Украина». Также депутаты Верховной Рады рассматривают законопроект о призыве инвалидов на военную службу. В пояснительной записке сообщается, что это будут делать только с их согласия. Военное положение на Украине было введено после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации Владимир Зеленский запретил мужчинам выезжать за пределы страны, пишет RT. Президент Украины оставил свое решение в силе, несмотря на многочисленные петиции от жителей страны.