Главе Шри-Ланки не помогло обращение к Путину

Вслед за Раджапаксой со своих должностей решили уйти несколько министров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.

«С этого момента мы перейдем к конституционному назначению нового президента», — заявил в пятницу спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена. В данный момент государство борется с сильным экономическим кризисом, на фоне которого там возникла волна беспорядков.

Ранее Раджапакса сообщил о своем желании покинуть пост. Вслед за ним со своих должностей решили уйти несколько министров. Президент Шри-Ланки несколькими днями ранее попросил президента Российской Федерации Владимира Путина открыть кредитную линию, чтобы импортировать топливо.