Главе Шри-Ланки не помогло обращение к Путину

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., отставка, пустое кресло, кресло, кресло главы
Вслед за Раджапаксой со своих должностей решили уйти несколько министров Фото:

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters.

«С этого момента мы перейдем к конституционному назначению нового президента», — заявил в пятницу спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена. В данный момент государство борется с сильным экономическим кризисом, на фоне которого там возникла волна беспорядков.

Ранее Раджапакса сообщил о своем желании покинуть пост. Вслед за ним со своих должностей решили уйти несколько министров. Президент Шри-Ланки несколькими днями ранее попросил президента Российской Федерации Владимира Путина открыть кредитную линию, чтобы импортировать топливо.

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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters. «С этого момента мы перейдем к конституционному назначению нового президента», — заявил в пятницу спикер парламента страны Махинда Япа Абейвардена. В данный момент государство борется с сильным экономическим кризисом, на фоне которого там возникла волна беспорядков. Ранее Раджапакса сообщил о своем желании покинуть пост. Вслед за ним со своих должностей решили уйти несколько министров. Президент Шри-Ланки несколькими днями ранее попросил президента Российской Федерации Владимира Путина открыть кредитную линию, чтобы импортировать топливо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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