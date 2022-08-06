06 августа 2022

Пушков раскритиковал Западные СМИ из-за слов о Путине

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Круглый стол в МИА
По мнению Алексея Пушкова, Западные СМИ деградировали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков осудил британскую газету The Times, которая назвала правозащитную организацию Amnesty International сторонником президента России Владимира Путина. Поводом для критики в адрес общественников стал доклад AI о преступлениях украинских военных.

«Западные СМИ как передовой отряд неолиберальной диктатуры. Из всех институтов западного общества за последние 30 лет масс-медиа деградировали более всего», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о зверствах ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине. Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях вооруженных сил Украины против мирных граждан. Она отметила, что доклад максимально объективный. При этом она выступает от лица всей правозащитной организации Amnesty International. После этого в The Times организацию обвинили в том, что она встала на сторону президента России Владимира Путина.

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Российский сенатор Алексей Пушков осудил британскую газету The Times, которая назвала правозащитную организацию Amnesty International сторонником президента России Владимира Путина. Поводом для критики в адрес общественников стал доклад AI о преступлениях украинских военных. «Западные СМИ как передовой отряд неолиберальной диктатуры. Из всех институтов западного общества за последние 30 лет масс-медиа деградировали более всего», — написал Пушков в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о зверствах ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине. Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях вооруженных сил Украины против мирных граждан. Она отметила, что доклад максимально объективный. При этом она выступает от лица всей правозащитной организации Amnesty International. После этого в The Times организацию обвинили в том, что она встала на сторону президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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