Пушилин обвинил страны Запада в заказных убийствах на Украине

25 августа 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Запад стал заказчиком военных преступлений Киева, заявил Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны, финансируя Киев, являются не только соучастниками военных преступлений Украины, но и их заказчиками. Об этом заявил заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Западные страны, финансируя украинский нацистский режим, являются не только соучастниками военных преступлений, совершаемых Киевом, они являются их заказчиками», — написал он в своем telegram-канале. Глава ДНР напомнил о новых денежных траншах на Украину: в среду Британия объявила о выделении военной помощи на 63,5 миллиона долларов, а США — почти на 3 миллиарда долларов. «Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние», — добавил Пушилин. Объемы военной помощи Украине от стран Запада значительно возросли с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Подобную инициативу резко осудили в конгрессе США. Республиканка Лорен Боберт заявляла, что помощь Киеву бьет по карману простых американцев. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Запад таким образом становится соучастником и соисполнителем преступлений Киева против мирных граждан на Украине.

Западные страны, финансируя Киев, являются не только соучастниками военных преступлений Украины, но и их заказчиками. Об этом заявил заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Западные страны, финансируя украинский нацистский режим, являются не только соучастниками военных преступлений, совершаемых Киевом, они являются их заказчиками», — написал он в своем telegram-канале. Глава ДНР напомнил о новых денежных траншах на Украину: в среду Британия объявила о выделении военной помощи на 63,5 миллиона долларов, а США — почти на 3 миллиарда долларов. «Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние», — добавил Пушилин. Объемы военной помощи Украине от стран Запада значительно возросли с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Подобную инициативу резко осудили в конгрессе США. Республиканка Лорен Боберт заявляла, что помощь Киеву бьет по карману простых американцев. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Запад таким образом становится соучастником и соисполнителем преступлений Киева против мирных граждан на Украине.