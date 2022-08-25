Путин поручил пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Президиума Госсовета РФ Фото:

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать тарифную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Поручил представить предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее в Минстрое РФ предложили включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. В Министерстве также пообещали не увеличивать тарифы ЖКХ выше запланированного уровня индексации, пишет RT.

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Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать тарифную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Поручил представить предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры», — сообщается на сайте Кремля. Ранее в Минстрое РФ предложили включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. В Министерстве также пообещали не увеличивать тарифы ЖКХ выше запланированного уровня индексации, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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