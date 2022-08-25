Путин поручил пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ

25 августа 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Президиума Госсовета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать тарифную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Поручил представить предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры», — сообщается на сайте Кремля. Ранее в Минстрое РФ предложили включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. В Министерстве также пообещали не увеличивать тарифы ЖКХ выше запланированного уровня индексации, пишет RT.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать тарифную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ. Поручил представить предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры», — сообщается на сайте Кремля. Ранее в Минстрое РФ предложили включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. В Министерстве также пообещали не увеличивать тарифы ЖКХ выше запланированного уровня индексации, пишет RT.