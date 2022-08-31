В ВГТРК оценили желание Зеленского запретить российские каналы

01 сентября 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

В ВГТР ответили на призыв Зеленского запретить российские каналы в ЕС Фото: Анна Майорова © URA.RU Предложение президента Украины Владимира Зеленского запретить вещание российских каналов на территории стран Евросоюза глупое и нереализуемое. Так считает глава дирекции международных отношений Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Петр Федоров. «Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что даже сейчас, в таком состоянии, когда запрещен Sputnik, RT, когда наложены ограничения на наш канал РТР Планета, созданный для соотечественников, все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей», — сказал Федоров, передает РИА «Новости». Ранее Евросоюз отказал Зеленскому, предложившему запретить выдачу европейских виз россиянам. Вместо этого ЕС решил замедлить процедуру выдачи соответствующих документов.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского запретить вещание российских каналов на территории стран Евросоюза глупое и нереализуемое. Так считает глава дирекции международных отношений Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Петр Федоров. «Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что даже сейчас, в таком состоянии, когда запрещен Sputnik, RT, когда наложены ограничения на наш канал РТР Планета, созданный для соотечественников, все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей», — сказал Федоров, передает РИА «Новости». Ранее Евросоюз отказал Зеленскому, предложившему запретить выдачу европейских виз россиянам. Вместо этого ЕС решил замедлить процедуру выдачи соответствующих документов.