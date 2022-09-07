Президент РСПП рассказал, когда в России появится еще одна столица

Президент РСПП Шохин: Владивосток станет третьей столицей России

По мнению Шохина, Владивосток становится одной из столиц России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У Владивостока есть реальный шанс стать третьей столицей России после того, как в городе возрастет численность населения. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава союза российских промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Владивосток становится одной из столиц России. Место этой столицы во многом будет зависеть как от проектов, которые здесь будут реализованы, так и от привлекательности Владивостока как города, в котором приятно жить и работать. Когда мы увидим, что численность населения начнет увеличиваться, тогда действительно сможем говорить, что это уже третья столица», — сказал Шохин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава союза особо отметил возросшую роль Приморского края. «Поворот на Восток предполагает, что роль Приморского края, портов Приморского края, как в равной степени и Хабаровского, будет вырастать. Более того, это хорошая точка выхода на Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал он.

Восточный экономический форум — 2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Известно, что участие в нем примет президент России Владимир Путин и высокопоставленные представители Китая, Армении, Монголии и Мьянмы, сообщает RT.