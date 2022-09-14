Депутат Щапов предупредил об уголовном наказании за продажи на «Авито»

Депутат Щапов: «Авито» должно запрашивать документы у продавцов

14 сентября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Часть россиян ведет незаконную предпринимательскую деятельность на «Авито» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Незаконная предпринимательская деятельность на сайтах с объявлениями по типу «Авито» грозит уголовным наказанием. Необходимо обязать такие площадки запрашивать документы у продавцов. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «В случае с интернет-классифайдами (досками объявлений) у государства уже есть набор инструментов, чтобы побудить предпринимателей вести законную деятельность и платить налоги. Включая уголовные статьи за незаконное предпринимательство. Однако речь идет не столько о желании государства все зарегулировать, сколько о безопасности сделок и, для определенных товаров, здоровья и жизни наших граждан. Поэтому нужно рассматривать вопрос о дополнительных требованиях к электронным площадкам. Например, можно обязать их запрашивать выписку из ЕГРЮЛ, необходимые лицензии и другие документы у граждан, которые ведут на площадке бизнес под видом частных объявлений о продаже», — сказал Михаил Щапов. Вопрос регулирования продаж на таких площадках еще необходимо дорабатывать, сообщил Щапов. «Здесь есть сложность в том, чтобы отделить тех, кто занимается предпринимательством, от тех, кто просто продает свои б/у вещи. Поэтому подобное решение должно обязательно обсуждаться с экспертами, самими электронными площадками, с ассоциациями бизнеса и потребителями», — заключил парламентарий.

Незаконная предпринимательская деятельность на сайтах с объявлениями по типу «Авито» грозит уголовным наказанием. Необходимо обязать такие площадки запрашивать документы у продавцов. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. «В случае с интернет-классифайдами (досками объявлений) у государства уже есть набор инструментов, чтобы побудить предпринимателей вести законную деятельность и платить налоги. Включая уголовные статьи за незаконное предпринимательство. Однако речь идет не столько о желании государства все зарегулировать, сколько о безопасности сделок и, для определенных товаров, здоровья и жизни наших граждан. Поэтому нужно рассматривать вопрос о дополнительных требованиях к электронным площадкам. Например, можно обязать их запрашивать выписку из ЕГРЮЛ, необходимые лицензии и другие документы у граждан, которые ведут на площадке бизнес под видом частных объявлений о продаже», — сказал Михаил Щапов. Вопрос регулирования продаж на таких площадках еще необходимо дорабатывать, сообщил Щапов. «Здесь есть сложность в том, чтобы отделить тех, кто занимается предпринимательством, от тех, кто просто продает свои б/у вещи. Поэтому подобное решение должно обязательно обсуждаться с экспертами, самими электронными площадками, с ассоциациями бизнеса и потребителями», — заключил парламентарий.