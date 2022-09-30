Путин: мир вступил в период революционных трансформаций

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Путин обратился к россиянам 30 сентября Фото:

Президент РФ Владимир Путин считает, что мир вступил в период революционных трансформацией. Об этом он заявил во время выступления в Георгиевском зале в Кремле. Он подчеркнул, что в результате этих трансформаций будут сформированы новые центры развития.

«Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, которые готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их», — обявил Путин во время выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин считает, что мир вступил в период революционных трансформацией. Об этом он заявил во время выступления в Георгиевском зале в Кремле. Он подчеркнул, что в результате этих трансформаций будут сформированы новые центры развития. «Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, которые готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их», — обявил Путин во время выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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