Путин: мир вступил в период революционных трансформаций

30 сентября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Путин обратился к россиянам 30 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин считает, что мир вступил в период революционных трансформацией. Об этом он заявил во время выступления в Георгиевском зале в Кремле. Он подчеркнул, что в результате этих трансформаций будут сформированы новые центры развития. «Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, которые готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их», — обявил Путин во время выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин считает, что мир вступил в период революционных трансформацией. Об этом он заявил во время выступления в Георгиевском зале в Кремле. Он подчеркнул, что в результате этих трансформаций будут сформированы новые центры развития. «Мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития, которые готовы не только заявлять о своих интересах, но и защищать их», — обявил Путин во время выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24».