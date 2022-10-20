Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов. Видео

21 октября 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Покаяние не спасет задержанных детей-диверсантов от наказания, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Старшему только исполнилось 18, а самому младшему — 15. Эту диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) вычислили и задержали сотрудники 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ под руководством Магомеда „Молния“ Тушаева», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Все подростки заявили, что были завербованы украинскими националистами под угрозой смерти. «Все пятеро рассказывают, что путем фото- и видеофиксации передавали украинской стороне в запорожском секторе данные наших позиций. <…> В результате по их наводке ранее были обстреляны позиции союзных войск. Только чудом никто из военнослужащих не пострадал», — уточнил глава Чечни. Кадыров отметил, что юношам придется понести наказание, несмотря на то что они все осознают и просят прощения. Тушаев же призвал родителей лучше следить за своими детьми, пригрозив, что в противном случае их будут перевоспитывать бойцы ВС РФ. Ранее сообщалось, что в ДНР задержали агента СБУ, готовившего теракт в Мариуполе. В Харьковской области взяли в плен группу украинских разведчиков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев пытается создать бандподполье на территории России, передает RT. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Старшему только исполнилось 18, а самому младшему — 15. Эту диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) вычислили и задержали сотрудники 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ под руководством Магомеда „Молния“ Тушаева», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Все подростки заявили, что были завербованы украинскими националистами под угрозой смерти. «Все пятеро рассказывают, что путем фото- и видеофиксации передавали украинской стороне в запорожском секторе данные наших позиций. <…> В результате по их наводке ранее были обстреляны позиции союзных войск. Только чудом никто из военнослужащих не пострадал», — уточнил глава Чечни. Кадыров отметил, что юношам придется понести наказание, несмотря на то что они все осознают и просят прощения. Тушаев же призвал родителей лучше следить за своими детьми, пригрозив, что в противном случае их будут перевоспитывать бойцы ВС РФ. Ранее сообщалось, что в ДНР задержали агента СБУ, готовившего теракт в Мариуполе. В Харьковской области взяли в плен группу украинских разведчиков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев пытается создать бандподполье на территории России, передает RT. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.