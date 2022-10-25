Власти Херсона пообещали вывозить на Украину бизнесменов, отказывающихся от рублей

Власти Херсона готовы вывозить бизнесменов на Украину, если они продолжат отказываться от российских рублей. Об этом сообщает заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. <…> Все кто сегодня не услышит администрацию Херсонской области, будут выдворены на территорию укрорейха», — уточнил Стремоусов в своем telegram-канале. Он подытожил, что сдавать Херсон «никто не собирается».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.
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Власти Херсона готовы вывозить бизнесменов на Украину, если они продолжат отказываться от российских рублей. Об этом сообщает заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. <…> Все кто сегодня не услышит администрацию Херсонской области, будут выдворены на территорию укрорейха», — уточнил Стремоусов в своем telegram-канале. Он подытожил, что сдавать Херсон «никто не собирается». Ранее власти Херсона заявили об остановке движения фронта. При этом на каждом из направлений уничтожены тысячи бойцов ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.