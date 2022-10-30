В Китае упрекнули Запад в провале зерновой сделки

30 октября 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции представляют большую угрозу, связанную с продовольственным кризисом, чем уход РФ из зерновой сделки, пишет китайская газета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Западные санкции против России представляют большую угрозу, связанную с продовольственным кризисом, чем уход РФ из зерновой сделки. При этом после ухода России из сделки, Запад продолжает подливать масла в огонь. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Запад всегда обвиняет Россию в том, что она является причиной мирового продовольственного кризиса, что является типичным оправданием и поливом грязью России», — заявил китайскому изданию директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь, Ван Ивэй. Также авторы газеты уточняют, что критика западных стран в адрес России после ухода страны из зерновой сделки является «ходьбой вокруг да около», ведь антироссийские санкции усугубляют мировой продовольственный кризис намного сильнее. «Это эскалация», — заявили китайские эксперты. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября. Это произошло после теракта на Черноморский флот, который, по слова Минобороны РФ, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», уточняет «Национальная служба новостей». Несмотря на тот факт, что Запад принимает обвинительную позицию в отношении России, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что в США и Евросоюзе начали говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине, пишут Дни.ру.

Западные санкции против России представляют большую угрозу, связанную с продовольственным кризисом, чем уход РФ из зерновой сделки. При этом после ухода России из сделки, Запад продолжает подливать масла в огонь. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Запад всегда обвиняет Россию в том, что она является причиной мирового продовольственного кризиса, что является типичным оправданием и поливом грязью России», — заявил китайскому изданию директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь, Ван Ивэй. Также авторы газеты уточняют, что критика западных стран в адрес России после ухода страны из зерновой сделки является «ходьбой вокруг да около», ведь антироссийские санкции усугубляют мировой продовольственный кризис намного сильнее. «Это эскалация», — заявили китайские эксперты. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября. Это произошло после теракта на Черноморский флот, который, по слова Минобороны РФ, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», уточняет «Национальная служба новостей». Несмотря на тот факт, что Запад принимает обвинительную позицию в отношении России, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что в США и Евросоюзе начали говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине, пишут Дни.ру.