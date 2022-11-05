Королевский советник Великобритании признал вину Европы и США в начале СВО

06 ноября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

По мнению Али Риза, Запад мог сдержать Россию и не допустить начало конфликта с Украиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Европы и США могли повлиять на Россию и предотвратить ее конфликт с Украиной. С таким мнением выступил королевский советник в Великобритании Альпер Али Риза. «Когда примерно в это же время в прошлом году Россия начала стягивать войска вокруг Украины, британское правительство под сильным американским руководством могло бы сдержать Россию. Вместо того, чтобы настойчиво отстаивать суверенное право каждой страны на вступление в НАТО, независимо от соображений безопасности России», — передает слова королевского советника Великобритании Cyprus Mail. Али Риза подчеркнул важность воссоединения с Россией для всего мира, чтобы «постепенно регулировать производство и поставки нефти и газа». Он также указал на то, что европейцы, «при всей своей культуре, цивилизованности и изощренности», так и не смогли начать переговоры с Россией для достижения мира. По мнению Али Риза, они обязаны перед всем миром остановить этот конфликт, ведь в прошлом веке «Европа дважды ввергала человечество в мировые войны, унесшие жизни миллионов». Страны США и Европы активно поддерживают украинскую сторону в ходе конфликта с Россией. Так, ранее Пентагон объявил о расширении военной помощи ВСУ, сообщает «Взгляд». Однако на Западе все чаще начинают звучать предложения по поводу разрешения конфликта путем дипломатии. Власти Венгрии считают, что конфликт на Украине может закончиться только переговорами США и РФ.

Страны Европы и США могли повлиять на Россию и предотвратить ее конфликт с Украиной. С таким мнением выступил королевский советник в Великобритании Альпер Али Риза. «Когда примерно в это же время в прошлом году Россия начала стягивать войска вокруг Украины, британское правительство под сильным американским руководством могло бы сдержать Россию. Вместо того, чтобы настойчиво отстаивать суверенное право каждой страны на вступление в НАТО, независимо от соображений безопасности России», — передает слова королевского советника Великобритании Cyprus Mail. Али Риза подчеркнул важность воссоединения с Россией для всего мира, чтобы «постепенно регулировать производство и поставки нефти и газа». Он также указал на то, что европейцы, «при всей своей культуре, цивилизованности и изощренности», так и не смогли начать переговоры с Россией для достижения мира. По мнению Али Риза, они обязаны перед всем миром остановить этот конфликт, ведь в прошлом веке «Европа дважды ввергала человечество в мировые войны, унесшие жизни миллионов». Страны США и Европы активно поддерживают украинскую сторону в ходе конфликта с Россией. Так, ранее Пентагон объявил о расширении военной помощи ВСУ, сообщает «Взгляд». Однако на Западе все чаще начинают звучать предложения по поводу разрешения конфликта путем дипломатии. Власти Венгрии считают, что конфликт на Украине может закончиться только переговорами США и РФ.