Власти Венгрии назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

Единственным решением конфликта на Украине являются переговоры России и США. Об этом рассказал министр юстиций Венгрии Юдит Варга.
«Без сильных Соединенных Штатов мира не будет, только Россия и Соединенные Штаты могут выработать решение на долгосрочную перспективу. Письмо демократов [Прогрессивного корпуса Конгресса] не сработало, и ожидалось, что они не будут за мир. Если бы у нас были президент [Дональд] Трамп и [канцлер Германии] Ангела Меркель, война не произошла бы или была бы локализованным конфликтом», — рассказал Юдит Варга в интервью изданию National Interest.
Министр отметил, что его страна «маленькая и поэтому лучше понимает реальность». Сейчас в Венгрии тройной энергетический кризис, а слабость и безгласность являются острыми проблемами для будущей зимы. Также Варга отметил, что нужен «энергетический суверенитет» для подготовки страны к длительному кризису.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это западные страны стали вводить экономические санкции. Однако они «ударили» и по ним самим.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Единственным решением конфликта на Украине являются переговоры России и США. Об этом рассказал министр юстиций Венгрии Юдит Варга. «Без сильных Соединенных Штатов мира не будет, только Россия и Соединенные Штаты могут выработать решение на долгосрочную перспективу. Письмо демократов [Прогрессивного корпуса Конгресса] не сработало, и ожидалось, что они не будут за мир. Если бы у нас были президент [Дональд] Трамп и [канцлер Германии] Ангела Меркель, война не произошла бы или была бы локализованным конфликтом», — рассказал Юдит Варга в интервью изданию National Interest. Министр отметил, что его страна «маленькая и поэтому лучше понимает реальность». Сейчас в Венгрии тройной энергетический кризис, а слабость и безгласность являются острыми проблемами для будущей зимы. Также Варга отметил, что нужен «энергетический суверенитет» для подготовки страны к длительному кризису. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это западные страны стали вводить экономические санкции. Однако они «ударили» и по ним самим.