Власти Венгрии назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

В Венгрии заявили, что конфликт на Украине может закончиться только переговорами США и РФ

03 ноября 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Для конца конфликта нужны переговоры между США и РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Единственным решением конфликта на Украине являются переговоры России и США. Об этом рассказал министр юстиций Венгрии Юдит Варга. «Без сильных Соединенных Штатов мира не будет, только Россия и Соединенные Штаты могут выработать решение на долгосрочную перспективу. Письмо демократов [Прогрессивного корпуса Конгресса] не сработало, и ожидалось, что они не будут за мир. Если бы у нас были президент [Дональд] Трамп и [канцлер Германии] Ангела Меркель, война не произошла бы или была бы локализованным конфликтом», — рассказал Юдит Варга в интервью изданию National Interest. Министр отметил, что его страна «маленькая и поэтому лучше понимает реальность». Сейчас в Венгрии тройной энергетический кризис, а слабость и безгласность являются острыми проблемами для будущей зимы. Также Варга отметил, что нужен «энергетический суверенитет» для подготовки страны к длительному кризису. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это западные страны стали вводить экономические санкции. Однако они «ударили» и по ним самим.

Единственным решением конфликта на Украине являются переговоры России и США. Об этом рассказал министр юстиций Венгрии Юдит Варга. «Без сильных Соединенных Штатов мира не будет, только Россия и Соединенные Штаты могут выработать решение на долгосрочную перспективу. Письмо демократов [Прогрессивного корпуса Конгресса] не сработало, и ожидалось, что они не будут за мир. Если бы у нас были президент [Дональд] Трамп и [канцлер Германии] Ангела Меркель, война не произошла бы или была бы локализованным конфликтом», — рассказал Юдит Варга в интервью изданию National Interest. Министр отметил, что его страна «маленькая и поэтому лучше понимает реальность». Сейчас в Венгрии тройной энергетический кризис, а слабость и безгласность являются острыми проблемами для будущей зимы. Также Варга отметил, что нужен «энергетический суверенитет» для подготовки страны к длительному кризису. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. В ответ на это западные страны стали вводить экономические санкции. Однако они «ударили» и по ним самим.