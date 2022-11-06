Военный аналитик Шурыгин: ВСУ платят большую цену за попытки наступления

07 ноября 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются нащупать слабое место в российской обороне, считает Владислав Шурыгин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины жестокой для себя ценой пытаются нащупать слабое место в российской обороне. Такое мнение высказал военный аналитик Владислав Шурыгин. «Такой жестокой для себя ценой они пытаются нащупать место, куда они смогут попытаться наступать», — сказал Шурыгин, его слова передают «Известия». По его мнению, украинские военные постоянно маневрируют, пытаясь нащупать слабое место для продвижения к крупным населенным пунктам. «Надо ожидать, что они все-таки попытаются еще дернуться. Надо вести разведку обязательно, оценивать ситуацию», — считает аналитик. По его словам, несмотря на большие потери среди украинских бойцов, «пока нет признаков того, что украинская наступательная группировка перемолота». Он отметил, что херсонское направление остается угрожающим. «Потому что без Херсона все их сентябрьское наступление не играет большой роли. Захват „шервудского леса“ под Харьковом — это не стратегический успех, ничего не решает», — заявил эксперт. Ранее герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ стягивают к Херсонской области, где складывается самая сложная ситуация, всю технику, которая у них есть. По его словам, ситуация в херсонском направлении не простая, но контролируемая. «Это попытка нащупать слабые места в обороне», — отметил Липовой. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости вывести оттуда мирных жителей. По его словам, гражданское население не должно страдать от обстрелов.

Военнослужащие Украины жестокой для себя ценой пытаются нащупать слабое место в российской обороне. Такое мнение высказал военный аналитик Владислав Шурыгин. «Такой жестокой для себя ценой они пытаются нащупать место, куда они смогут попытаться наступать», — сказал Шурыгин, его слова передают «Известия». По его мнению, украинские военные постоянно маневрируют, пытаясь нащупать слабое место для продвижения к крупным населенным пунктам. «Надо ожидать, что они все-таки попытаются еще дернуться. Надо вести разведку обязательно, оценивать ситуацию», — считает аналитик. По его словам, несмотря на большие потери среди украинских бойцов, «пока нет признаков того, что украинская наступательная группировка перемолота». Он отметил, что херсонское направление остается угрожающим. «Потому что без Херсона все их сентябрьское наступление не играет большой роли. Захват „шервудского леса“ под Харьковом — это не стратегический успех, ничего не решает», — заявил эксперт. Ранее герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ стягивают к Херсонской области, где складывается самая сложная ситуация, всю технику, которая у них есть. По его словам, ситуация в херсонском направлении не простая, но контролируемая. «Это попытка нащупать слабые места в обороне», — отметил Липовой. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых тяжелых. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости вывести оттуда мирных жителей. По его словам, гражданское население не должно страдать от обстрелов.