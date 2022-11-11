Кремль высказался о позиции Зеленского по переговорам с РФ Песков: позиция Зеленского по переговорам предполагает продолжение СВО 11 ноября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 + Спецоперация продолжается, пояснил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не хочет переговоров, значит спецоперация будет продолжаться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией. «Нет, мы не фиксируем изменений [в позиции Зеленского]. Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — сказал он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Зеленскому также ответили в Совфеде РФ. Там отметили, что его абсурдные условия рушат возможность проведения переговоров. Киев не хочет переговоров, значит спецоперация будет продолжаться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией. «Нет, мы не фиксируем изменений [в позиции Зеленского]. Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — сказал он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Зеленскому также ответили в Совфеде РФ. Там отметили, что его абсурдные условия рушат возможность проведения переговоров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям