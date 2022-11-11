Кремль высказался о позиции Зеленского по переговорам с РФ

Песков: позиция Зеленского по переговорам предполагает продолжение СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Спецоперация продолжается, пояснил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев не хочет переговоров, значит спецоперация будет продолжаться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией.

«Нет, мы не фиксируем изменений [в позиции Зеленского]. Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — сказал он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Зеленскому также ответили в Совфеде РФ. Там отметили, что его абсурдные условия рушат возможность проведения переговоров.

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Киев не хочет переговоров, значит спецоперация будет продолжаться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией. «Нет, мы не фиксируем изменений [в позиции Зеленского]. Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — сказал он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Зеленскому также ответили в Совфеде РФ. Там отметили, что его абсурдные условия рушат возможность проведения переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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