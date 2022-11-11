Кремль высказался о позиции Зеленского по переговорам с РФ

Спецоперация продолжается, пояснил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев не хочет переговоров, значит спецоперация будет продолжаться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией.
«Нет, мы не фиксируем изменений [в позиции Зеленского]. Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — сказал он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Зеленскому также ответили в Совфеде РФ. Там отметили, что его абсурдные условия рушат возможность проведения переговоров.
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