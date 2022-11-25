В России обвинили Украину в подготовке ядерной провокации

Советник главы «Росэнергоатома» заявил о высоком риске ядерной провокации от Украины

25 ноября 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Украина готовит крупную ядерную провокацию, считает Ренат Карчаа Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Риск крупной ядерной провокации со стороны Запада и киевского режима высок. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Исходя из тенденций, которые приходится наблюдать, я бы оценил эту вероятность как достаточно высокую», — ответил Ренат Карчаа в эфире Первого канала на соответствующий вопрос. По его словам, этот эксперимент готовы провести западные страны и киевские власти не только ради обострения ситуации вокруг Украины. Он считает, что им «все равно на последствия, которые происходят на территории за тысячу километров от них». Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад провоцирует глобальную войну. По его словам, победа России в конфликте с Украиной станет гарантией мира. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, РФ не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет военного и политического смысла.

Риск крупной ядерной провокации со стороны Запада и киевского режима высок. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Исходя из тенденций, которые приходится наблюдать, я бы оценил эту вероятность как достаточно высокую», — ответил Ренат Карчаа в эфире Первого канала на соответствующий вопрос. По его словам, этот эксперимент готовы провести западные страны и киевские власти не только ради обострения ситуации вокруг Украины. Он считает, что им «все равно на последствия, которые происходят на территории за тысячу километров от них». Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад провоцирует глобальную войну. По его словам, победа России в конфликте с Украиной станет гарантией мира. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, РФ не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет военного и политического смысла.