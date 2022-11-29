Сербский профессор Гайич: уничтожение гражданских объектов ведет к капитуляции Украины

29 ноября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Сербия объявила о капитуляции из-за массовых атак НАТО на объекты инфраструктуры, напомнил Стеван Гайич Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение гражданской инфраструктуры, в частности, газо- и водоснабжения, приведет к капитуляции Украины, так как населению придется покинуть территорию страны. Таким мнением, приведя в качестве примера опыт Сербии, поделился в беседе с URA.RU научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «Могу сравнить с нашим опытом (война в Косово, 1998—1999 годы, — прим. URA.RU). Когда НАТО бомбило инфраструктуру, это действительно ускорило капитуляцию, то есть желание властей Сербии окончить войну. Потому что для населения это было практически невыносимо. Конечно, с точки зрения жизни людей это, мягко скажем, неприятно, но зато может предотвратить еще больше человеческих жертв. Люди будут думать, как уклониться от военных действий, города и населенные пункты начнут пустеть. Это естественно, это просто закон войны. Если таким образом Россия будет вести спецоперацию, то украинская сторона капитулирует. Мы сейчас уже видим, что есть открытое противостояния между президентом Украины Зеленским и мэром Киева Кличко. Это говорит о том, что есть серьезные проблемы, которые являются последствием ударов по инфраструктуре», — объяснил Стеван Гайич. Доктор наук подчеркнул, что намерения России были только изменить политическую ситуацию на Украине, провести спецоперацию без применения военных методов. «Я думаю, что у России было намерение сделать „антитеррористическую операцию“, провести специальную военную операцию, которая бы быстрым образом изменила политическую действительность на Украине. Тогда никакие разрушения, которые сейчас мы видим, не случились бы. Думаю, что власть в Москве очень долго надеялась, что не придется в итоге применять военные методы. Но уже стало понятно, после того, как Запад решил активно участвовать в боевых действиях, полной поддержкой и снабжением вооружением, людьми, что другого выхода нет. И нужно выбирать в новых обстоятельствах самый быстрый метод окончания сопротивления. То есть коллапс противоборствующей стороны», — подытожил Гайич. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. 10 октября Россия нанесла многочисленные удары по объекта инфраструктуры Украины. По заявлению Владимира Зеленского, в стране было разрушено 30% электростанций. Это стало причиной массового отключения электроэнергии на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уничтожение гражданской инфраструктуры, в частности, газо- и водоснабжения, приведет к капитуляции Украины, так как населению придется покинуть территорию страны. Таким мнением, приведя в качестве примера опыт Сербии, поделился в беседе с URA.RU научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «Могу сравнить с нашим опытом (война в Косово, 1998—1999 годы, — прим. URA.RU). Когда НАТО бомбило инфраструктуру, это действительно ускорило капитуляцию, то есть желание властей Сербии окончить войну. Потому что для населения это было практически невыносимо. Конечно, с точки зрения жизни людей это, мягко скажем, неприятно, но зато может предотвратить еще больше человеческих жертв. Люди будут думать, как уклониться от военных действий, города и населенные пункты начнут пустеть. Это естественно, это просто закон войны. Если таким образом Россия будет вести спецоперацию, то украинская сторона капитулирует. Мы сейчас уже видим, что есть открытое противостояния между президентом Украины Зеленским и мэром Киева Кличко. Это говорит о том, что есть серьезные проблемы, которые являются последствием ударов по инфраструктуре», — объяснил Стеван Гайич. Доктор наук подчеркнул, что намерения России были только изменить политическую ситуацию на Украине, провести спецоперацию без применения военных методов. «Я думаю, что у России было намерение сделать „антитеррористическую операцию“, провести специальную военную операцию, которая бы быстрым образом изменила политическую действительность на Украине. Тогда никакие разрушения, которые сейчас мы видим, не случились бы. Думаю, что власть в Москве очень долго надеялась, что не придется в итоге применять военные методы. Но уже стало понятно, после того, как Запад решил активно участвовать в боевых действиях, полной поддержкой и снабжением вооружением, людьми, что другого выхода нет. И нужно выбирать в новых обстоятельствах самый быстрый метод окончания сопротивления. То есть коллапс противоборствующей стороны», — подытожил Гайич. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса. 10 октября Россия нанесла многочисленные удары по объекта инфраструктуры Украины. По заявлению Владимира Зеленского, в стране было разрушено 30% электростанций. Это стало причиной массового отключения электроэнергии на Украине.