Экс-депутат Рады раскрыл смысл визита Зеленского в Донбасс

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский посетил Донбасс, чтобы показать трусость Залужного
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский, посетив Донбасс, показал трусость Залужного, заявил Илья Кива Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Донбасса было направлено на то, чтобы показать всю трусость главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Зеленский — герой в зоне боевых действий, а Залужный — трус в кабинете», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат добавил, что приезд украинского лидера в Донбасс является «оплеухой» Залужному, с которым у Зеленского происходит беспощадная борьба за власть.

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что Владимир Зеленский совершил визит в Донбасс, где снял видео на фоне стелы на въезде в Славянск. Украинский лидер призвал уменьшить Залужному свое участие в публичном пространстве из-за увеличения его популярности у населения, передает RT.

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Посещение президентом Украины Владимиром Зеленским Донбасса было направлено на то, чтобы показать всю трусость главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Зеленский — герой в зоне боевых действий, а Залужный — трус в кабинете», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат добавил, что приезд украинского лидера в Донбасс является «оплеухой» Залужному, с которым у Зеленского происходит беспощадная борьба за власть. Сегодня, 6 декабря, стало известно, что Владимир Зеленский совершил визит в Донбасс, где снял видео на фоне стелы на въезде в Славянск. Украинский лидер призвал уменьшить Залужному свое участие в публичном пространстве из-за увеличения его популярности у населения, передает RT.
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