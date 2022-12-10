В офисе Зеленского испугались сотрудничества России и Ирана

Сотрудничество России и Ирана — это вопрос глобальной безопасности. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Иран планирует предоставить баллистические ракеты РФ, зная, что они будут использованы для спецоперации в Европе. Это уже не национальный вопрос, а глобальной безопасности», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что Украина «не будет просто смотреть на это».
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудили наращивание взаимодействия в политической и экономической областях, передает RT. Израильская газета The Jerusalem Post писала, что союз между Россией и Ираном поставит западные страны в статус проигравших.
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Сотрудничество России и Ирана — это вопрос глобальной безопасности. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Иран планирует предоставить баллистические ракеты РФ, зная, что они будут использованы для спецоперации в Европе. Это уже не национальный вопрос, а глобальной безопасности», — написал Подоляк в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что Украина «не будет просто смотреть на это». Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудили наращивание взаимодействия в политической и экономической областях, передает RT. Израильская газета The Jerusalem Post писала, что союз между Россией и Ираном поставит западные страны в статус проигравших.