10 декабря 2022

Медведев ответил на планы Киева наносить удары по всей России

Медведев пригрозил Западу мощными средствами поражения, основанными на «новых принципах»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
В число наиболее мощных средств поражения РФ входит и принципиально новое оружие, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Агрессивное поведение украинской власти вынуждает Россию наращивать производство более мощных систем поражения. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения», — написал Медведев в своем telegram-канале в ответ на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова об ударах «по врагу на территории России до Владивостока». Зампред Совбеза добавил, что в число нового вооружения входит и оружие, основанное на новых принципах. Такая потребность возникла у России на фоне ситуации, когда множественные недружественные государства, такие как Япония, Австралия, Новой Зеландия, а также страны Европы и Северной Америки оказались разбросаны по всему миру.

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Агрессивное поведение украинской власти вынуждает Россию наращивать производство более мощных систем поражения. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения», — написал Медведев в своем telegram-канале в ответ на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова об ударах «по врагу на территории России до Владивостока». Зампред Совбеза добавил, что в число нового вооружения входит и оружие, основанное на новых принципах. Такая потребность возникла у России на фоне ситуации, когда множественные недружественные государства, такие как Япония, Австралия, Новой Зеландия, а также страны Европы и Северной Америки оказались разбросаны по всему миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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