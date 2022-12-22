Челябинский шоумен снялся в клипе «Реального пацана» из Перми. Видео

22 декабря 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

По словам Станислава Ярушина, клип выйдет в январе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шоумен из Челябинска Станислав Ярушин снялся в клипе звезды пермского сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова. Шоумен записал видео в социальных сетях со съемок. «Ну что я раскрываю вам, у кого я снимаюсь в клипе? Какой там Агутин, Маргулис? Потрясающий, великолепный человек…. Короче Вовка записывает клип со всеми ребятами, кто был в шоу „Звезды в Африке“», — сказал Ярушин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам Ярушина, клип выйдет в январе следующего года. Шоумен попросил поклонников немного подождать. Ранее шоумен записал песню с звездой российской эстрады Ларисой Долиной. Спустя день после выхода песни она попала на первое место в BandLink чарте.

Шоумен из Челябинска Станислав Ярушин снялся в клипе звезды пермского сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова. Шоумен записал видео в социальных сетях со съемок. «Ну что я раскрываю вам, у кого я снимаюсь в клипе? Какой там Агутин, Маргулис? Потрясающий, великолепный человек…. Короче Вовка записывает клип со всеми ребятами, кто был в шоу „Звезды в Африке“», — сказал Ярушин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам Ярушина, клип выйдет в январе следующего года. Шоумен попросил поклонников немного подождать. Ранее шоумен записал песню с звездой российской эстрады Ларисой Долиной. Спустя день после выхода песни она попала на первое место в BandLink чарте.