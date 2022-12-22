Челябинский шоумен снялся в клипе «Реального пацана» из Перми. Видео

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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
По словам Станислава Ярушина, клип выйдет в январе Фото:

Шоумен из Челябинска Станислав Ярушин снялся в клипе звезды пермского сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова. Шоумен записал видео в социальных сетях со съемок.

«Ну что я раскрываю вам, у кого я снимаюсь в клипе? Какой там Агутин, Маргулис? Потрясающий, великолепный человек…. Короче Вовка записывает клип со всеми ребятами, кто был в шоу „Звезды в Африке“», — сказал Ярушин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

По словам Ярушина, клип выйдет в январе следующего года. Шоумен попросил поклонников немного подождать.

Ранее шоумен записал песню с звездой российской эстрады Ларисой Долиной. Спустя день после выхода песни она попала на первое место в BandLink чарте.

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Шоумен из Челябинска Станислав Ярушин снялся в клипе звезды пермского сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова. Шоумен записал видео в социальных сетях со съемок. «Ну что я раскрываю вам, у кого я снимаюсь в клипе? Какой там Агутин, Маргулис? Потрясающий, великолепный человек…. Короче Вовка записывает клип со всеми ребятами, кто был в шоу „Звезды в Африке“», — сказал Ярушин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. По словам Ярушина, клип выйдет в январе следующего года. Шоумен попросил поклонников немного подождать. Ранее шоумен записал песню с звездой российской эстрады Ларисой Долиной. Спустя день после выхода песни она попала на первое место в BandLink чарте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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