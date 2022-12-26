Financial Times: ВСУ измотаны и несут большие потери

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Украинским военным не хватает оружия и боеприпасов, пишет Financial Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и сильно измотаны конфликтом с РФ. Об этом сообщает Financial Times.

«У них [ВСУ] высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — написали в издании со ссылкой на советника. Там также добавили, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы деморализованы на линии соприкосновения в регионе, передает Life. Позже разведка Народной милиции ДНР зафиксировала саботаж приказов командования со стороны ВСУ на купянском направлении. Причиной тому стала небоеготовность солдат, пишет деловое издание «Взгляд».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и сильно измотаны конфликтом с РФ. Об этом сообщает Financial Times. «У них [ВСУ] высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — написали в издании со ссылкой на советника. Там также добавили, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы деморализованы на линии соприкосновения в регионе, передает Life. Позже разведка Народной милиции ДНР зафиксировала саботаж приказов командования со стороны ВСУ на купянском направлении. Причиной тому стала небоеготовность солдат, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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