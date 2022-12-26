Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и сильно измотаны конфликтом с РФ. Об этом сообщает Financial Times.
«У них [ВСУ] высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — написали в издании со ссылкой на советника. Там также добавили, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы деморализованы на линии соприкосновения в регионе, передает Life. Позже разведка Народной милиции ДНР зафиксировала саботаж приказов командования со стороны ВСУ на купянском направлении. Причиной тому стала небоеготовность солдат, пишет деловое издание «Взгляд».
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и сильно измотаны конфликтом с РФ. Об этом сообщает Financial Times. «У них [ВСУ] высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — написали в издании со ссылкой на советника. Там также добавили, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы деморализованы на линии соприкосновения в регионе, передает Life. Позже разведка Народной милиции ДНР зафиксировала саботаж приказов командования со стороны ВСУ на купянском направлении. Причиной тому стала небоеготовность солдат, пишет деловое издание «Взгляд».