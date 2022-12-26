Financial Times: ВСУ измотаны и несут большие потери

26 декабря 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Украинским военным не хватает оружия и боеприпасов, пишет Financial Times Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и сильно измотаны конфликтом с РФ. Об этом сообщает Financial Times. «У них [ВСУ] высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — написали в издании со ссылкой на советника. Там также добавили, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы деморализованы на линии соприкосновения в регионе, передает Life . Позже разведка Народной милиции ДНР зафиксировала саботаж приказов командования со стороны ВСУ на купянском направлении. Причиной тому стала небоеготовность солдат, пишет деловое издание «Взгляд».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и сильно измотаны конфликтом с РФ. Об этом сообщает Financial Times. «У них [ВСУ] высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — написали в издании со ссылкой на советника. Там также добавили, что украинским военным не хватает оружия и боеприпасов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинцы деморализованы на линии соприкосновения в регионе, передает Life. Позже разведка Народной милиции ДНР зафиксировала саботаж приказов командования со стороны ВСУ на купянском направлении. Причиной тому стала небоеготовность солдат, пишет деловое издание «Взгляд».